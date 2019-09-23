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23.09.19 16:04
Маргарита Павлова официально назначена представителем губернатора Челябинской области в Совете Федерации
Документ подписан 20 сентября и опубликован в понедельник на сайте областного правительства.
Ранее сообщалось, что Текслер решил направить своим представитель в Совфед уполномоченного по правам человека в регионе Маргариту Павлову.
Она сменит в сенате Ирину Гехт, которая вернулась на работу в региональное правительство в должности первого вице-губернатора, курирующего социальный блок.
Павлова родилась 22 января 1979 года в селе Кичигино Челябинской области. Имеет высшее образование. Около десяти лет работала журналистом челябинского телеканала, в 2010 году была назначена уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области. В 2015 году избрана на должность уполномоченного по правам человека в регионе.
Замужем, воспитывает двоих детей.
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