Минздрав РФ пообещал обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся детей

23.09.19 16:45

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Минздрав России обещает обеспечить всех детей, которым нужен "Фризиум", этим лекарственным препаратом.

"Весь контингент детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах, будет полностью ими обеспечен", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в понедельник.

В нем отмечается, что Минздрав России совместно с НКО и пациентским сообществом "проведена работа по сбору потребности" на "Фризиум" во всех субъектах РФ.

Сведения были предоставлены органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, которые получают их от своих главных внештатных специалистов - неврологов, имеющих информацию обо всех нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах пациентах.

Кроме того, Минздравом России были разосланы информационные письма в субъекты Российской Федерации с разъяснениями, а также проведен ряд видеоселекторных совещаний, на котором региональным специалистам разъяснили порядок сбора информации.

Сбор информации на этом не останавливается и будет продолжен в дальнейшем, обещают в министерстве.

Все лекарственные препараты, по которым Минздравом России собирается потребность, назначаются врачебным консилиумом, в том числе и в целях предоставления отчётности Международному комитету по контролю за наркотиками. В случае если решением врачебной комиссии пациенту был назначен указанный лекарственный препарат, то все необходимые документы готовятся медицинской организацией.

На сегодняшний день указанный лекарственный препарат назначается по следующей схеме: региональный Минздрав совместно с главным неврологом региона сообщает о пациенте в медицинскую организацию, в которой проходит лечение или к которой прикреплен пациент. После этого в медицинской организации проводится врачебная комиссия, которая и принимает решение о назначении незарегистрированного лекарственного препарата. Затем через Минздрав России заявка на приобретение лекарственного препарата направляется в Минпромторг России.

Ранее директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава заявила, что 90% детей, нуждающихся во "Фризиуме", так и не смогли собрать нужные для этого документы: "Информации от Минздрава, куда обращаться родителям за документами - нет. Приходят родители в поликлинику, говорят, что их ребенку нужен фризиум. Там отвечают - а покажите федеральный консилиум, кто вам этот фризиум назначил? Консилиума у мамы нет. Поликлиника отвечает - ну тогда мы не можем внести ребенка в список, получайте консилиум", - пишет Мониава.

Она попросила Минздрав повесить "на своем сайте маршрутизатор - куда обращаться родителям", сделать горячую линию - "куда звонить, если на каком-то этапе сбой".