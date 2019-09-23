Создание космодрома в Нижегородской области может потребовать расселения пары деревень

23.09.19 17:03

© РИА Новости. Илья Тимин

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Размещение частного космодрома в Нижегородской области на участке, который ООО "КосмоКурс" (оператор проекта) считает приоритетным, потребует расселения двух небольших населенных пунктов, написал гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин в фейсбуке

"Рядом с планируемым расположением технического комплекса располагается два жилых населенных пункта суммарной численностью несколько десятков человек. И этих людей надо расселять. С точки зрения государства эти населенные пункты глубоко убыточны и там не развивается инфраструктура. Все ждут, когда они полностью обнулятся. Но для жителей это их родина и им жить на этом месте нравится. Этот вопрос требует особенного внимания", - сообщил Пушкин.

Также в нескольких населенных пунктах, находящихся в радиусе 10 км от будущего космодрома, при некоторых пусках может отмечаться повышенный уровень шума. Чтобы внутри помещений не было превышения норм шума во время пуска, необходимо будет устанавливать шумоизоляционные окна.

"Согласны на все это жители района или нет, узнаем по результатам проведения общественных слушаний и формирования ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду). Если данные негативные факторы будут признаны неприемлемыми, то имеется ряд других возможных участков", - пишет руководитель "КосмоКурса".

При этом если на первом участке, считающемся приоритетным, почти всю территорию участка составляют бывшие поля, которые частично заросли мелколесьем, то другие участки покрыты лесом, который придется вырубать на площади около 500 гектаров. Зато в районе 10-15 км на них нет ни одного населенного пункта.

Также из плюсов "приоритетного" участка - "открытое небо", нет запретных зон, трасс полетов. Достаточно развитая инфраструктура и асфальтированная дорога через лес позволяет организовать дополнительный туристский поток на космодром.

"А с учетом того, что из Москвы можно с ветерком доехать за 8 часов на машине, то есть ожидания, что космодром станет точкой притяжения любителей авиации и космонавтики. А это возможность привлечь несколько сотен тысяч туристов в год. Я уже писал, что это может быть хорошим драйвером развития местной инфраструктуры и создания рабочих мест. Поэтому мы планируем на первом этапе начать проводить огневые испытания двигателей на космодроме и обеспечить всем желающим доступ на эти испытания", - написал он.

Также из минусов выбора другого участка, кроме вырубки леса, Пушкин называет полное отсутствие инфраструктуры, которую необходимо будет создавать. При этом, скорее всего, придется забыть об испытаниях двигателя на космодроме и о "наземном" потоке туристов, считает он.

"Для нас это тоже вполне приемлемый вариант. Если жителей района и Нижегородской области, включая региональные и федеральные органы власти, такие варианты не устроят, то будем рассматривать другой регион для размещения. Такие варианты у нас имеются. Просто мы их активно не рассматриваем, так как у нас подписано соглашение с Нижегородской областью", - добавил он.

Говоря о процедуре согласования, он написал, что недавно "КосмоКурс" получил "достаточно положительное" заключение АО "ЦНИИмаш" (головной институт "Роскосмоса") на пояснительную записку о будущем объекте. Вопросы и предложения института специалисты "КосмоКурса" прорабатывают в тесном контакте со специалистами ЦНИИмаша. При этом до окончания аванпроекта планируется провести предварительный ОВОС с прохождением общественных слушаний.

На вопрос "Интерфакса" о возможных сроках проведения слушаний и ОВОС, Пушкин ответил, что пока формируются материалы и "трудно сориентироваться по срокам". "На первой стадии мы должны без общественности все вопросы согласовать, а потом уже дополнительное мнение жителей спрашивать. Слушания, скорее всего, будут проводиться в сельских поселениях и районах, которые будет затрагивать деятельность многоразового суборбитального космического комплекса", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области, региональная Корпорация развития и ООО "КосмоКурс" в конце февраля 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса на территории области. Инвестор планирует реализовать проект в 2020-2025 годах, предполагаемый объем инвестиций в наземную инфраструктуру составляет 2,6 млрд рублей. Проект намечено реализовать за счет частных инвестиций. Одним из первых объектов планируется создать на космодроме стенд для огневых испытаний собственных двигателей.

На сайте компании "КосмоКурс" сообщается, что в рамках фонда "Сколково" ООО "КосмоКурс" занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полетов в космос. Суборбитальный космический комплекс состоит из многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата, предназначенного для предоставления услуги - космическая экскурсия на высоту орбиты Гагарина по незамкнутой траектории. Космическому туристу будет предложен полет длительностью 15 минут в составе группы из шести экскурсантов, в котором каждый турист сможет находиться в состоянии невесомости в течение 5-6 минут, свободно перемещаясь внутри кабины суммарным объемом 30 куб. м и имея возможность посмотреть на Землю из космоса в персональный иллюминатор. Цена билета - $200-250 тыс. Высота полета - 180-220 км.