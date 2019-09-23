Более 1,6 млрд рублей направили на реализацию проекта "Дорожная сеть" в Удмуртии

23.09.19 18:00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 сентября. Interfax-Russia.ru - Работы по 94 объектам проведены в Удмуртии в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов в ходе аппаратного совещания у главы региона Александра Бречалова в понедельник.

"В этом году в рамках проекта реализовано 88 объектов, в том числе светофоры, комплексы фиксации ПДД, освещение на региональных трассах и самое главное - ремонт 79 объектов общей протяженностью 134,5 км", - сказал Семенов.

В материалах к его выступлению сообщается, что на реализацию проекта в этом году в республике направлено 1 млрд 674,6 млн рублей, в том числе, 710 млн рублей - из бюджета Удмуртии.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сопровождали нас практически весь дорожный сезон, все мероприятия, предусмотренные контрактами, на текущий момент завершены, и только на некоторых объектах еще ведутся работы по выполнению дополнительных объемов в счет образовавшейся в процессе ремонтов экономии", - отметил премьер-министр Удмуртии, подчеркнув, что дождливая погода не повлияла на качество работ.

Семенов уточнил, что работы проводятся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он добавил, что двумя другими направлениями реализации нацпроекта являются республиканские проекты "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорожного движения".

Премьер-министр сообщил также, что проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" реализуется полностью из республиканского бюджета и направлен на совершенствование системы автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

"Нами разработан план развития этой системы до 2021 года. Общий объем финансирования этого плана составит 235 млн рублей, и согласно плану ежегодно на дорогах республики будут устанавливаться до 25 новых рубежей контроля, места установки которых в обязательном порядке проходят согласование с коллегами из нашего МВД", - сказал Семенов.

Он уточнил, что на региональный проект "Безопасность дорожного движения" выделено 12,9 млн рублей - также из республиканского бюджета. В материалах к его выступлению говорится, что средства направлены на приобретение хроматографов и экспресс-тестов для выявления состояния опьянения водителей, а также на обучение правилам дорожного движения школьников и воспитанников детсадов.