Более 200 человек эвакуировали с загоревшейся в Тихом океане плавбазы "Петр Житников"

24.09.19 10:51

© РИА Новости. Илья Тимин

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Экипаж с загоревшейся в Тихом океане плавбазы "Петр Житников" эвакуирован на другие суда, операция завершена.

"Пересадка людей с плавбазы "Петр Житников" завершена", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в компании "Дальморепродукт", которой принадлежит судно.

По данным компании, 220 членов экипажа взяли на борт суда компании "Доброфлот". Из них 170 человек взял "Всеволод Сибирцев" и 42 "Залив Востока".

"Все эвакуированные обеспечены довольствием, медцентр, расположенный на "Всеволод Сибирцев", готов оказать всю необходимую помощь", - сообщили в компании.

В компании отметили, что операция по эвакуации, несмотря на плохую погоду и сильное волнение моря, прошла скоординировано и без происшествий.

Ранее сообщалось, что на борту загоревшейся плавбазы находилось 419 человек.

Источник сообщил агентству, что оставшиеся на борту судна члены экипажа будут обеспечивать буксировку судна.

"Скорее всего, остальные останутся на судне и будут обеспечивать буксировку судна и жизнедеятельность", - отметил он.

В морском спасательном координационном центре (МСПЦ) "Южно-Сахалинск" также подтвердили, что эвакуация экипажа плавбазы завершена.

"Сняты с судна 363 человека, еще 56 человек - аварийная партия - остались на судне для ликвидации пожара", - уточнили в МСПЦ.

"На данный момент эвакуация экипажа окончена. Спасенные 363 человека из 419 находившихся на борту были доставлены двумя рыболовными судами на плавбазу "Всеволод Сибирцев". 56 человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна", - сообщили агентству в ГУ МЧС по Сахалинской области.

В пресс-службе Росморречфлота в свою очередь сообщили "Интерфаксу", что экипажу удалось вернуть плавбазе ход и направить ее к побережью Итурупа.

"Аварийной партии удалось запустить двигатель и взять управление на резервном пункте, который расположен на корме. Судно движется к побережью Итурупа, его сопровождает еще одно судно и пограничный корабль", - сказали в пресс-службе.

Необходимости эвакуировать аварийную партию судна больше нет.

Во вторник от капитана-координатора МСКЦ в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Сахалинской области поступила информация о том, что в акватории Тихого океана, в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп на плавбазе "Петр Житников" произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе. Пострадавших нет.