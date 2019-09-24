Фильмы крупнейшего северокорейского кинофестиваля покажут на "Ленфильме"

24.09.19 09:08

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Киноленты из Северной Кореи покажут на студии "Ленфильм" в рамках 17-го Пхеньянского международного кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба киностудии, в рамках фестиваля можно будет увидеть пять фильмов северокорейского кинематографа. Во вторник зрителям представят фильм "Молодость", в среду на студии покажут картины "Марафонский бег к славе" и "Зовёт Гванчжу", в четверг - фильмы "Рассказ о нашей семье" и "Товарищ Ким летает"

Откроет фестиваль временный поверенный в делах посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хеп, секретарь по культуре посольства КНДР Ан Ын Чхол и корреспондент ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) Ли Чхол Су.

Как уточняется, в рамках культурного обмена на фестиваль в КНДР поедут ленфильмовские кинокартины "Мальчик русский", "Контрибуция", "Развод по собственному желанию" и "Голоса в старых стенах".

Пхеньянский международный кинофестиваль считается крупнейшим в Северной Корее.