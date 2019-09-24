Не оценили идею: работодатели не готовы к переходу на сокращенный трудовой график
  
За 3 недели: РФ снова заподозрили в нарушении антидопинговых правил
   
Сохранить баланс: Россия объявила о присоединении к Парижскому соглашению по климату
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
24.09.19 09:15

МЭР считает, что норму о бенефициарах нужно исключить из нового "антиотмывочного" закона

© РИА Новости. Владимир Песня
24 сентября. Interfax-Russia.ru - Законопроект, который вводит ответственность юридических лиц за преступления в сфере легализации преступных доходов, не должен содержать нормы о том, что головная компания ответственна за незаконные действия бенефициаров в этой сфере, считают в Минэкономразвития.

Согласно действующему законодательству преступления в сфере отмывания преступных доходов носят уголовный характер, следовательно, ответственность установлена только для физических лиц. В начале сентября Росфинмониторинг опубликовал проект закона, который вводит ответственность за данный тип преступлений и для юридических лиц. Компаниям может грозить штраф в размере до 3 сумм средств, стоимости иного имущества, которые являющихся предметом правонарушения, но не менее 1 млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией денежных средств или иного имущества. В примечании к проекту закона говорится, что юридическое лицо может быть признано виновным, если противоправное деяние совершено в его интересах его же бенефициаром (контроль более 25% акций).

"Необходимо помнить, что юридическое лицо является самостоятельным образованием и с момента создания по общему правилу не отвечает по обязательствам своих учредителей, как и наоборот", - говорится в отзыве Минэкономразвития на законопроект, с которым ознакомился "Интерфакс". По мнению Минэкономразвития, предлагаемый Росфинмониторингом подход игнорирует положения корпоративного законодательства. Владение 25% акциями, предусмотренное в качестве основного критерия определения бенефициарного владельца, "не порождает возможности как контролировать, так и оказывать определяющее влияние на принятия решений", напоминают в министерстве.

Защищая свою позицию Росфинмониторинг в письме, с которым также ознакомился "Интерфакс", ссылается на руководство ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF) по прозрачности и бенефициарной собственности, согласно которому факт управления можно предположить даже в тех случаях, когда фактически оно никогда не осуществлялось.

"С учетом того, что ФАТФ является межправительственной группой, вырабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, положения, содержащиеся в конвенции Совета Европы и различного рода руководствах, носят обобщенный характер и не учитывают особенности отдельно взятых юрисдикций, в связи с этим требуют адаптации к национальному законодательству каждого конкретного государства", - считают в Минэкономразвития.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.09.19 16:57
Гособвинение запросило 4 года колонии для похитителя картины Куинджи из Третьяковки
.
  24.09.19 13:25
Глава Верховного суда: видео задержания актера Устинова вызывает вопросы
.
  24.09.19 11:34
Около 7 трлн рублей будет инвестировано в развитие Новой Москвы к 2035 году
.
  24.09.19 11:04
Собянин: 11 млн пассажиров перевезли электробусы за первый год работы в Москве
.
  24.09.19 09:52
Гособвинение обжаловало возврат дела "Седьмой студии" Серебренникова в прокуратуру
.
  23.09.19 13:04
Экс-чиновника Смоленкова разыскивают как без вести пропавшего
.
  23.09.19 11:03
Солнечная, но холодная погода ждет москвичей на этой неделе - Вильфанд
.
  23.09.19 09:17
Благотворители сетуют на проблемы с получением документов на "Фризиум"
.
  20.09.19 17:43
Актер Устинов покинул СИЗО
.
  20.09.19 16:58
Московский полицейский арестован по делу о расстреле коллег на станции метро "Рязанский проспект"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket