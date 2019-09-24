МЭР считает, что норму о бенефициарах нужно исключить из нового "антиотмывочного" закона

24.09.19 09:15

© РИА Новости. Владимир Песня

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Законопроект, который вводит ответственность юридических лиц за преступления в сфере легализации преступных доходов, не должен содержать нормы о том, что головная компания ответственна за незаконные действия бенефициаров в этой сфере, считают в Минэкономразвития.

Согласно действующему законодательству преступления в сфере отмывания преступных доходов носят уголовный характер, следовательно, ответственность установлена только для физических лиц. В начале сентября Росфинмониторинг опубликовал проект закона, который вводит ответственность за данный тип преступлений и для юридических лиц. Компаниям может грозить штраф в размере до 3 сумм средств, стоимости иного имущества, которые являющихся предметом правонарушения, но не менее 1 млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией денежных средств или иного имущества. В примечании к проекту закона говорится, что юридическое лицо может быть признано виновным, если противоправное деяние совершено в его интересах его же бенефициаром (контроль более 25% акций).

"Необходимо помнить, что юридическое лицо является самостоятельным образованием и с момента создания по общему правилу не отвечает по обязательствам своих учредителей, как и наоборот", - говорится в отзыве Минэкономразвития на законопроект, с которым ознакомился "Интерфакс". По мнению Минэкономразвития, предлагаемый Росфинмониторингом подход игнорирует положения корпоративного законодательства. Владение 25% акциями, предусмотренное в качестве основного критерия определения бенефициарного владельца, "не порождает возможности как контролировать, так и оказывать определяющее влияние на принятия решений", напоминают в министерстве.

Защищая свою позицию Росфинмониторинг в письме, с которым также ознакомился "Интерфакс", ссылается на руководство ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF) по прозрачности и бенефициарной собственности, согласно которому факт управления можно предположить даже в тех случаях, когда фактически оно никогда не осуществлялось.

"С учетом того, что ФАТФ является межправительственной группой, вырабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, положения, содержащиеся в конвенции Совета Европы и различного рода руководствах, носят обобщенный характер и не учитывают особенности отдельно взятых юрисдикций, в связи с этим требуют адаптации к национальному законодательству каждого конкретного государства", - считают в Минэкономразвития.