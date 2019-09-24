Более 30 км дорог отремонтируют в Тамбовской области в этом году

24.09.19 09:43

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 сентября. Interfax-Russia.ru - В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Тамбовской области в текущем году намечено отремонтировать более 30 км автодорог, сообщил губернатор региона Александр Никитин на встрече с министром транспорта Евгением Дитрихом.

В сообщении пресс-службы администрации региона говорится, что работы ведутся строго в соответствии с намеченными графиками. Контракты заключены на 13 объектов. Два объекта - автомобильная дорога Тамбов - Северный обход Тамбова и автомобильная дорога Моршанск-Пичаево уже полностью готовы. На всех объектах завершены работы по укладке слоев асфальтобетонного покрытия проезжих частей. Сейчас проводится лабораторный контроль качества работ и подготовка исполнительной документации. До 15 октября текущего года работы будут завершены полностью.

Реконструируется и участок федеральной трассы Р-22 "Каспий", проходящего по территории региона. В рамках дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, на участке с 356 по 386 км в 2019-2021 гг. запланирована установка дополнительных дорожных знаков, комплексное обустройство пешеходных переходов, нанесение шумовых полос.