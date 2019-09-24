|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.09.19 09:43
Более 30 км дорог отремонтируют в Тамбовской области в этом году
В сообщении пресс-службы администрации региона говорится, что работы ведутся строго в соответствии с намеченными графиками. Контракты заключены на 13 объектов. Два объекта - автомобильная дорога Тамбов - Северный обход Тамбова и автомобильная дорога Моршанск-Пичаево уже полностью готовы. На всех объектах завершены работы по укладке слоев асфальтобетонного покрытия проезжих частей. Сейчас проводится лабораторный контроль качества работ и подготовка исполнительной документации. До 15 октября текущего года работы будут завершены полностью.
Реконструируется и участок федеральной трассы Р-22 "Каспий", проходящего по территории региона. В рамках дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, на участке с 356 по 386 км в 2019-2021 гг. запланирована установка дополнительных дорожных знаков, комплексное обустройство пешеходных переходов, нанесение шумовых полос.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket