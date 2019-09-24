Гособвинение обжаловало возврат дела "Седьмой студии" Серебренникова в прокуратуру

24.09.19 09:52

© РИА Новости. Алексей Куденко

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Сторона государственного обвинения подала апелляционное представление на решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении так называемого дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников.

"В суд поступило апелляционное представление на постановление от 11 сентября о возвращении уголовного дела генеральному прокурору", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Дата рассмотрения представления в Мосгорсуде будет уточнена позднее, отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, вернуть дело в прокуратуру предложила рассматривавшая его судья Ирина Аккуратова, по мнению которой в обвинительном заключении имеются неустранимые в рамках судебного следствия нарушения и содержатся противоречия, препятствующие постановлению приговора.

Гособвинение возражало против инициативы суда. Как заявлял прокурор Михаил Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.

Согласно постановлению суда, в обвинительном заключении, в частности, не содержится точных сведений о том, какие мероприятия проекта "Платформа" Кирилла Серебренникова не были проведены и как занижалась стоимость состоявшихся. Также, отметил суд, следствие допустило ошибку в подсчете вмененной подсудимым суммы хищений и не указало, какие именно творческие и финансовые отчеты "Седьмой студии" не соответствовали действительности.

Следствием фигурантам дела "Седьмой студии" было вменено хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находится на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказалось четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые как на следствии, так и в суде отрицали свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

В августе 2019 года суд получил результаты назначенной по делу "комплексной комиссионной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы", из которых следует, что "определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета".

По этой же причине, установила комиссия, не представляется возможным "определить, осуществлялись ли расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа".

Дело экс-главбуха АНО Нины Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Мещанский суд в апреле 2019 года вернул дело Масляевой генеральному прокурору, сославшись на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в совершенном преступлении, а в ходе процесса она заявила, что ей неизвестны обстоятельства хищения денежных средств.