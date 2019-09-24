Порядка 370 млн рублей грантов выделили в Подмосковье на поддержку аграриев с начала года

24.09.19 10:02

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24 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Подмосковья с начала года предоставили аграриям гранты на сумму порядка 370 млн руб., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Общая сумма грантовой поддержки нашим аграриям с начала года составляет 369,7 млн руб. Эти деньги уложились в 53 гранта", - приводятся в сообщении слова министра Андрея Разина.

По его словам, сумма грантов относительно прошлогодней выплаты будет увеличена, в 2018 году она составила 404 млн руб.

"На поддержку 25 начинающих фермеров выделены 59,5 млн руб., на развитие семейных животноводческих ферм мы предоставили 7 грантов на сумму 165,7 млн, производители сыра получили 3 гранта общей суммой 81 млн руб. и 63,5 млн руб. передано на реализацию проектов "Агростартап", - уточнил Разин.

Министерство планирует проведение еще двух конкурсов по отбору на соискание грантов в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья".

Программа грантовой поддержки фермерства реализуется в Московской области уже 6 год.