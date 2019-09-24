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24.09.19 10:02
Порядка 370 млн рублей грантов выделили в Подмосковье на поддержку аграриев с начала года
"Общая сумма грантовой поддержки нашим аграриям с начала года составляет 369,7 млн руб. Эти деньги уложились в 53 гранта", - приводятся в сообщении слова министра Андрея Разина.
По его словам, сумма грантов относительно прошлогодней выплаты будет увеличена, в 2018 году она составила 404 млн руб.
"На поддержку 25 начинающих фермеров выделены 59,5 млн руб., на развитие семейных животноводческих ферм мы предоставили 7 грантов на сумму 165,7 млн, производители сыра получили 3 гранта общей суммой 81 млн руб. и 63,5 млн руб. передано на реализацию проектов "Агростартап", - уточнил Разин.
Министерство планирует проведение еще двух конкурсов по отбору на соискание грантов в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья".
Программа грантовой поддержки фермерства реализуется в Московской области уже 6 год.
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