"Якутия" с 30 октября начнет полеты в Санью через Благовещенск

24.09.19 10:24

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Якутия" с 30 октября откроет новый чартерный рейс из Якутска в Санью (Китай) с посадкой в Благовещенске, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться еженедельно по средам.

"Время вылета из Якутска в 18:05 (12:05 мск), прибытие в Благовещенск в 20:20 (14:20 мск). Вылет из Благовещенска в 22:20 (16:20 мск) и прибытие в Санью в 03:10 (22:10 мск)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing-737-700.

До настоящего времени прямых рейсов из Якутска в Санью не было: до этого города можно добраться лишь с пересадкой в Южно-Сахалинске или Сеуле на самолет другой авиакомпании.

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска, контролируется республиканскими властями. Парк состоит из 20 лайнеров, в том числе Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700, Boeing-737-800 и Ан-24.