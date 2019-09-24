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24.09.19 10:40

Цеков сохранит пост сенатора от парламента Крыма

© РИА Новости. Илья Питалев
24 сентября. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма во вторник повторно выдвинул Сергея Цекова на пост члена Совета Федерации, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"За - 69 (из 75 голосов - ИФ), решение принято", - подвел итоги голосования спикер Владимир Константинов.

65-летний Цеков - уроженец Симферополя, окончил Крымский государственный медицинский институт. Значительная часть его карьеры связана с работой в парламентах разных уровней, впервые стал депутатом в 1990 году, с 1994 по 1995 год возглавлял Верховный совет республики Крым. До воссоединения полуострова с РФ занимал пост зампредседателя регионального парламента. Первый раз Цеков был выдвинут в Совет Федерации 24 сентября 2014 года, являлся членом комитета по международным делам.

В Крыму 8 сентября прошли выборы Государственного совета второго созыва, явка составила 33,2%. "Единая Россия" получила 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.

20 сентября парламент избрал главой республики на второй срок Сергея Аксенова из трех кандидатур, предложенных президентом РФ. Он оставил пост сенатора от исполнительной власти региона за Ольгой Ковитиди.

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