Мэр Назрани уходит в отставку

24.09.19 11:05

© РИА Новости. Руслан Кривобок

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Назрани (Ингушетия) Алихан Тумгоев во вторник покидает свой пост в связи с истечением срока полномочий.

"Завершаются мои полномочия на посту мэра города Назрань. Должность, она, как и жизнь, никогда не знаешь, когда завершится и каждый день нужно быть готовым к этому. Ротация кадров - это правильная политика и я её полностью поддерживаю", - написал мэр на своей странице в инстаграме.

Он поблагодарил свой коллектив и подписчиков, жителей Назрани за многолетнюю совместную работу.

Городской совет депутатов утвердил отставку мэра, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель администрации.

"По уставу города с момента начала заседания депутатов нового созыва действующий глава города теряет свои полномочия, и с этого момента исполняющим обязанности мэра назначается Урусхан Евлоев", - сказал собеседник агентства.

За Евлоева проголосовали 20 из 25 депутатов горсовета.

Он является депутатом горсовета Назрани, членом Центрального совета партии "Справедливая Россия".

Кандидатура Евлоева в 2013, 2018 и 2019 годах вносилась в Народного собрание республики на пост главы региона.

Ему 47 лет. С 10 лет занимался дзюдо. В 1989 году поступил в городе Минске в Белорусскую академию физкультуры и спорта. С 1996 по 2005 год работал в различных коммерческих структурах Минска, продолжая заниматься спортом. Входил в сборную СССР по дзюдо. Получил звание мастера спорта СССР по дзюдо. Был неоднократным участником и призером Всесоюзных и международных соревнований по дзюдо.

В 2005 году вернулся в Ингушетию, занимался предпринимательской деятельностью, был генеральным директором ООО "Евролайн".

Тумгоев возглавлял мэрию с 2012 года.