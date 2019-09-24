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24.09.19 11:05
Мэр Назрани уходит в отставку
"Завершаются мои полномочия на посту мэра города Назрань. Должность, она, как и жизнь, никогда не знаешь, когда завершится и каждый день нужно быть готовым к этому. Ротация кадров - это правильная политика и я её полностью поддерживаю", - написал мэр на своей странице в инстаграме.
Он поблагодарил свой коллектив и подписчиков, жителей Назрани за многолетнюю совместную работу.
Городской совет депутатов утвердил отставку мэра, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель администрации.
"По уставу города с момента начала заседания депутатов нового созыва действующий глава города теряет свои полномочия, и с этого момента исполняющим обязанности мэра назначается Урусхан Евлоев", - сказал собеседник агентства.
За Евлоева проголосовали 20 из 25 депутатов горсовета.
Он является депутатом горсовета Назрани, членом Центрального совета партии "Справедливая Россия".
Кандидатура Евлоева в 2013, 2018 и 2019 годах вносилась в Народного собрание республики на пост главы региона.
Ему 47 лет. С 10 лет занимался дзюдо. В 1989 году поступил в городе Минске в Белорусскую академию физкультуры и спорта. С 1996 по 2005 год работал в различных коммерческих структурах Минска, продолжая заниматься спортом. Входил в сборную СССР по дзюдо. Получил звание мастера спорта СССР по дзюдо. Был неоднократным участником и призером Всесоюзных и международных соревнований по дзюдо.
В 2005 году вернулся в Ингушетию, занимался предпринимательской деятельностью, был генеральным директором ООО "Евролайн".
Тумгоев возглавлял мэрию с 2012 года.
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