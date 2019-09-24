Собянин: 11 млн пассажиров перевезли электробусы за первый год работы в Москве

24.09.19 11:04

© РИА Новости. Владимир Песня

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 11 млн человек перевезли электробусы за год работы в столице , сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в своём блоге.

"За год работы 210 электробусов перевозят пассажиров по 14 маршрутам. Ежедневно ими пользуются более 100 тысяч человек. За год с небольшим число перевезенных пассажиров превысило 11 миллионов человек",- сообщил Собянин.

Он напомнил, что первые электробусы вышли на маршрут 1 сентября 2018 года.

"На маршрут № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева вышли первые электробусы - бесшумная и экологически чистая альтернатива дизельным автобусам",- сказал столичный градоначальник.

Как отметил Собянин, с 2021 года Москва планирует практически полностью отказаться от закупок дизельных автобусов.

"Будем приобретать только экологически чистый подвижной состав - электробусы и трамваи",- сообщил мэр.

Московский электробус вмещает 85 человек, в нем минимум 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, пандус и накопительная площадка облегчают проезд для маломобильных граждан, женщин с колясками, велосипедистов и всех, кто перевозит тяжелый груз.

В электробусах есть бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны.

Электробусы поставляют в столицу отечественные автозаводы КАМАЗ и ГАЗ. По сервисным контрактам они отвечают за эксплуатацию подвижного состава и зарядных станций в течение 15 лет. Суммарные затраты на его эксплуатацию на 10% ниже, чем у троллейбуса, а срок эксплуатации - на 50% дольше, чем у автобуса.

Сегодня Москва - лидер среди европейских городов по количеству электробусов на дорогах. Планируется, что до конца 2019 года число машин достигнет 300.