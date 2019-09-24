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24.09.19 11:04
Собянин: 11 млн пассажиров перевезли электробусы за первый год работы в Москве
"За год работы 210 электробусов перевозят пассажиров по 14 маршрутам. Ежедневно ими пользуются более 100 тысяч человек. За год с небольшим число перевезенных пассажиров превысило 11 миллионов человек",- сообщил Собянин.
Он напомнил, что первые электробусы вышли на маршрут 1 сентября 2018 года.
"На маршрут № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева вышли первые электробусы - бесшумная и экологически чистая альтернатива дизельным автобусам",- сказал столичный градоначальник.
Как отметил Собянин, с 2021 года Москва планирует практически полностью отказаться от закупок дизельных автобусов.
"Будем приобретать только экологически чистый подвижной состав - электробусы и трамваи",- сообщил мэр.
Московский электробус вмещает 85 человек, в нем минимум 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, пандус и накопительная площадка облегчают проезд для маломобильных граждан, женщин с колясками, велосипедистов и всех, кто перевозит тяжелый груз.
В электробусах есть бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны.
Электробусы поставляют в столицу отечественные автозаводы КАМАЗ и ГАЗ. По сервисным контрактам они отвечают за эксплуатацию подвижного состава и зарядных станций в течение 15 лет. Суммарные затраты на его эксплуатацию на 10% ниже, чем у троллейбуса, а срок эксплуатации - на 50% дольше, чем у автобуса.
Сегодня Москва - лидер среди европейских городов по количеству электробусов на дорогах. Планируется, что до конца 2019 года число машин достигнет 300.
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