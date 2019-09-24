Косачев и еще 9 членов делегации РФ не получили визу США для участия в ГА ООН

24.09.19 11:30

© РИА Новости. Максим Блинов

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Десять членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН, они не летят в США, сообщил "Интерфаксу" сам сенатор.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74 сессии ГА ООН", - сказал Косачев агентству во вторник.

"Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - подчеркнул он.

Всего, по его словам, визу не получили десять членов делегации.

Косачев находится под санкциями США с апреля 2018 года.

Как сообщили во вторник в МИД РФ, отказ США выдать визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке станет главной темой переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео "на полях" этого мероприятия.

"Это возмутительный пример неуважения США членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке", - отметила она.

В Госдуме в свою очередь предположили, что американские визы российским делегатам обязательно выдадут. Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает на скорое разрешение проблемы с документами.

"Я думаю, что визу обязательно выдадут", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

"Как можно членам официальной делегации, утвержденной президентом, неважно России или другой страны, не выдать визу в главную международную организацию?" - сказал парламентарий.

Он полагает, что ситуация с невыдачей виз членам российской делегации является "заминкой, возможно, провокационной, зная наших стратегических друзей". "Я предлагаю на этом не зацикливаться раньше времени", - сказал Слуцкий.

Он сообщил, что "свои ооновские встречи передвинул на сутки" и отметил, что "насчет всей этой ситуации с визами" помощники сообщили ему всего полчаса назад.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение, что если США продолжат ограничивать доступ делегаций стран в штаб-квартиру ООН, необходимо подумать о ее переносе в другое государство.

"Если сейчас будет очевидно, что такого рода практика со стороны США становится общим местом, обычным делом, то тогда нужно принимать меры реагирования, вплоть до рассмотрения, на мой взгляд, вопроса о том, чтобы штаб-квартира ООН находилась в таком государстве, которое не будет злоупотреблять своими возможностями, тем, что структуры ООН находятся на территории США", - сказал Новиков во вторник "Интерфаксу".

Он отметил, что есть целый ряд международных организаций, которые работают в Париже, других крупнейших городах. "Думаю, что на Нью-Йорке, как и на США в целом свет клином не сошелся", - добавил депутат.

Он отметил, что отказ ряду российских официальных лиц в американской визе для посещения ООН является безобразием. "ООН - это международная организация, нахождение которой на территории США не дает ей право решать, кто и от какой страны будет принимать участие в работе ООН", - отметил парламентарий.