Парламент Крыма увеличил число комитетов и запланировал ремонт

24.09.19 11:23

© РИА Новости. Алексей Ничукин

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма во вторник избрал заместителей спикера и глав комитетов, увеличив их число, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с заседания парламента.

Согласно принятому на заседании решению, в парламенте сформировано 16 комитетов, тогда как в предыдущем созыве их было 12. Как уточнил журналистам спикер Госсовета Владимир Константинов, оппозиционные партии получили посты руководителей в двух из них.

По словам Константинова, наибольшей трансформации подвергся комитет по межнациональным отношениям: из его названия исключено понятие "депортированные граждане", оно заменено на "народную дипломатию".

"Мы убрались слово "депортированные", эту терминологию нужно вообще из крымской политики убрать - люди должны жить в нормальной реальности", - сказал он.

Председатель Госсовета также рассказал, что "в ближайшее время" сессионный зал парламента отремонтируют. В частности, планируется заменить украинскую систему электронного голосования "Рада", установленную в 90-х годах.

"Крымский парламент заслужил хороший зал. Мы ездим по многим регионам - это совершенно другой уровень (. . .) Зал нужно модернизировать, поставить современную систему электронного голосования", - уточнил спикер, не назвав необходимую на проект сумму.

В Крыму 8 сентября прошли выборы Государственного совета второго созыва, явка составила 33,2%. "Единая Россия" получила 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.