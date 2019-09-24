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24.09.19 11:32
Орловская область к 2022г прогнозирует рост ВРП на 27,8%
По сравнению с 2018 годом ВРП вырастет на 27,8%.
Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, объем произведенной сельхозпродукции к 2022 году составит 83,9 млрд рублей, что больше ожидаемого объема 2019 года на 19,1%.
Отмечается, что индекс промышленного производства в Орловской области по итогам 2019 года составит 101%. Объем отгруженных товаров собственного производства - 141,5 млрд рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличится на 5,8%.
Ввод жилья в текущем году ожидается на уровне 297 тыс. кв. метров общей площади или 102,4% к уровню 2018 года. В 2020-2022 годах планируется вводить ежегодно свыше 300 тыс. квадратных метров жилья. Строительными организациями по итогам 2019 года планируется выполнение работ по договорам подряда на сумму 21,1 млрд рублей.
По прогнозу в 2019 году оборот розничной торговли достигнет 140,3 млрд рублей, что выше уровня 2018 года в сопоставимых ценах - на 1,1%. Оборот розничной торговли в 2020 году прогнозируется с приростом в 2,1% (в сопоставимых ценах). В 2021-2022 годах прирост оборота розничной торговли составит 2,5% и 2,6%, соответственно, в сопоставимых ценах. В 2022 году оборот розничной торговли достигнет 168,4 млрд рублей.
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