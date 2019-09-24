Около 7 трлн рублей будет инвестировано в развитие Новой Москвы к 2035 году

24.09.19 11:34

© РИА Новости. Владимир Трефилов

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в развитие Новой Москвы через 16 лет достигнет 7 трлн рублей, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"7 трлн рублей планируется инвестировать в развитие Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) до 2035 года. Вложения из бюджета города в развитие новой Москвы не превышают одной седьмой от общего объема инвестиций в ТиНАО. И доля города будет постепенно снижаться", - цитирует Жидкина пресс-служба ведомства.

По его словам, объем вложений из бюджета города составит 1 трлн руб.

"В развитие Новой Москвы с июля 2012 года, с момента присоединения новых территорий к столице, инвестировано 1,4 трлн рублей, из них 400 млрд рублей - средства бюджета. К 2035 году в ТиНАО может быть построено 100 млн кв. метров недвижимости", - заявил Жидкин.