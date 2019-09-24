24.09.19 11:39

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Стоимость третьей очереди "Сахалина-2" оценивается в $6,1 млрд, говорится в презентации директора департамента по добыче и транспортировке нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова к выступлению на конференции "Нефть и газ Сахалина".

"Это предварительные данные, мы рассматриваем ресурсный источник этого газа. Окончательное решение пока не принято, оно будет принято, после того, когда будет понятна ресурсная база", - пояснил он "Интерфаксу".

Третья очередь СПГ-завода проекта "Сахалин-2", реализуемого в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП), условием которых является возмещение Российской Федерацией всех затрат инвестора, планируется на мощность 5,4 млн т СПГ в год.

Несколько лет инвесторы "Сахалина-2", основным акционером которого является "Газпром", вели переговоры с инвесторами другого СРП-проекта - "Сахалин-1" о закупке газа для поставки на 3-ю очередь "Сахалина-2".

"Роснефть" и ExxonMobil были готовы отказаться от строительства на этой ресурсной базе своего СПГ-проекта - "Дальневосточный СПГ" при условии, что цена продажи газа будет экономически оправдывать отказ от своего проекта.

Однако стороны не договорились, и в начале сентября министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что было решено строить "Дальневосточный СПГ", причем реализовывать его в рамках СРП "Сахалин-1". По его словам, российская сторона поддерживает реализацию этого проекта.

Параметры и стоимость "Дальневосточного СПГ" несколько раз менялись. По данным, представленным Гладковым, планируется строительство СПГ-завода на 6,2 млн т в год стоимостью $4,2 млрд.