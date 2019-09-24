Глава Тувы предложил Южной Корее сотрудничать в сфере туризма и мараловодства

24.09.19 11:42

Фото пресс-службы главы Республики Тува

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Тувы Шолбан Кара-оол принял участие в переговорах с Фондом Кореи, сообщает пресс-служба правительства республики.

"По приглашению корейской стороны представлял свою страну в общении с Корейским Фондом. Очень продуктивной была встреча с заместителем мэра Сеула - столицы страны Утренней Свежести. Я надеюсь, мои усилия по презентации Тувы и предложения о партнерстве в развитии мараловодства, туризма, в перспективе создадут условия для организации авиарейсов из Кызыла в Сеул", - написал Шолбан Кара-оол в своем блоге.

По данным правительства республики, на переговорах обсуждался широкий круг вопросов - от инвестиций до культурного обмена, а также ход подготовки к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.