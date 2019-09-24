Переизбранный губернатором Волгоградской области Андрей Бочаров вступил в должность

24.09.19 11:53

© РИА Новости. Алексей Филиппов

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Церемония инаугурации переизбранного губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова прошла во вторник в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва", передал корреспондент "Интерфакса".

В торжественном мероприятии приняли участие представители всех ветвей власти, силовых структур, профессиональных сообществ, общественники, почетные жители - всего порядка 250 человек.

Церемония началась с внесения в Триумфальный зал музея-панорамы Государственного флага Российской Федерации и флага Волгоградской области, Конституции РФ и Устава Волгоградской области.

Бочаров принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Волгоградской области.

"Вступая в должность губернатора Волгоградской области, торжественно клянусь верно служить народу, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Волгоградской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности и всемерно способствовать процветанию Волгоградской области и повышению благосостояния ее населения", - сказал Бочаров.

Сразу после вступления в должность глава региона поблагодарил жителей Волгоградской области и президента России за доверие и поддержку.

"Впереди у нас много новой масштабной и интересной работы. Идет работа по формированию проектов развития с учетом мнения жителей региона. Остается еще немало направлений, где только предстоит выйти на решение проблем", - отметил Бочаров.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 100% протоколов на выборах губернатора Волгоградской области победил "единоросс", действующий глава региона Бочаров с результатом 76,81% голосов.

Его ближайший соперник - Алексей Буров (КПРФ) - набрал 11,39%. Третье место у кандидата от ЛДПР Владимира Рублева (6,26%), четвертое - у "эсера" Сергея Полещука (3,39%).

Явка на выборах губернатора составила 41,23%, что выше, чем на аналогичных выборах в 2014 году, когда явка составила порядка менее 37%.