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24.09.19 12:20
Уголовное дело возбуждено после исчезновения семьи в красноярской тайге
В следственные органы 22 сентября обратилась родственница, которая сообщила, что семья ее дочери ушла в лес утром и не вернулась.
Уголовное дело возбуждено ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как ранее сообщалось, двое родителей, а также их дети 20 и 11 лет, ушли в выходные в лес за шишками в Тюхтетском районе Красноярского края и до настоящего времени не вернулись. В их поисках задействовано более 120 человек, в том числе полиция, сотрудники СКР, МЧС, волонтеры.
Также сообщалось, что на обочине дороге в 20 километрах от райцентра Тюхтет был найден автомобиль, на котором семья отправилась в тайгу.
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