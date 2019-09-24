Уголовное дело возбуждено после исчезновения семьи в красноярской тайге

24.09.19 12:20

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в Красноярском крае семьи из четырех человек, в том числе 11-летнего ребенка, сообщает пресс-служба СКР во вторник.

В следственные органы 22 сентября обратилась родственница, которая сообщила, что семья ее дочери ушла в лес утром и не вернулась.

Уголовное дело возбуждено ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как ранее сообщалось, двое родителей, а также их дети 20 и 11 лет, ушли в выходные в лес за шишками в Тюхтетском районе Красноярского края и до настоящего времени не вернулись. В их поисках задействовано более 120 человек, в том числе полиция, сотрудники СКР, МЧС, волонтеры.

Также сообщалось, что на обочине дороге в 20 километрах от райцентра Тюхтет был найден автомобиль, на котором семья отправилась в тайгу.