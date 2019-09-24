МВД выявило подростка, планировавшего массовое убийство в одной из школ Кирова

24.09.19 12:37

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов в сентябре пресекли массовое убийство с использованием взрывчатки и холодного оружия в школе в Кирове, сообщил заместитель начальника "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров.

"На днях в Кирове установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в одной из школ города с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства",- сказал Макаров во вторник на форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодёжной среде".

По словам Макарова, с начала года несовершеннолетние, причисляющие себя к движению "колумбайнеров" (названо в честь американской школы Колумбайн, где двое подростков в 1999 году устроили массовое убийство сверстников и учителей - ИФ) выявлены в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Свердловской и Смоленской областях.