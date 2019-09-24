Портал для аграриев до конца года появится в Нижегородской области

24.09.19 12:50

© РИА Новости. Андрей Архипов

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области и АО "Энвижн груп" (системный интегратор, входит в группу "МТС") подписали соглашение, предусматривающее создание портала для аграриев, сообщает пресс-служба губернатора и облправительства.

В 2019 году планируется создать так называемый агронавигатор. С помощью возможностей этого интернет-портала аграрии смогут заключать контракты, подбирать персонал, осуществлять покупки и продажи, договариваться о поставках продукции в торговые сети, узнавать о мерах поддержки, а также получать юридические и бухгалтерские услуги.

"В регионе проводится активная работа по поддержке сельского хозяйства и вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Создание портала позволит всем участникам бизнес - процесса получать информацию и заключать контракты в режиме реального времени, а гражданам покупать качественную фермерскую продукцию рядом с домом по цене производителя", - приводятся в сообщении слова министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова.