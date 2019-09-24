Более 10 детских садов и школа закрыты в Екатеринбурге из-за отсутствия отопления

24.09.19 13:01

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Работа 13 детских садов и одной школы в Екатеринбурге приостановлена из-за отсутствия отопления, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте образования Екатеринбурга.

"В связи с низкими температурным режимом в помещениях с завтрашнего дня на форму дистанционного обучения переходит школа N47 и несколько детских садов <...> В целях сохранения здоровья детей руководители образовательных организаций приняли решение пока прекратить образовательную деятельность", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отопление в этих детсадах и школе должны подключить на этой неделе.

"Эти образовательные учреждения у нас по графику подачи отопления на эту неделю запланированы. <...> До 1 октября вообще все образовательные организации должны уже быть подключены", - добавил представитель департамента.

Согласно данным сайта уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник и среду в Екатеринбурге температура воздуха днем будет подниматься до плюс 6 градусов. Ночью ожидаются заморозки до минус 3 градусов.