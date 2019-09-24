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24.09.19 13:01
Более 10 детских садов и школа закрыты в Екатеринбурге из-за отсутствия отопления
"В связи с низкими температурным режимом в помещениях с завтрашнего дня на форму дистанционного обучения переходит школа N47 и несколько детских садов <...> В целях сохранения здоровья детей руководители образовательных организаций приняли решение пока прекратить образовательную деятельность", - сказал собеседник агентства.
По его словам, отопление в этих детсадах и школе должны подключить на этой неделе.
"Эти образовательные учреждения у нас по графику подачи отопления на эту неделю запланированы. <...> До 1 октября вообще все образовательные организации должны уже быть подключены", - добавил представитель департамента.
Согласно данным сайта уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник и среду в Екатеринбурге температура воздуха днем будет подниматься до плюс 6 градусов. Ночью ожидаются заморозки до минус 3 градусов.
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