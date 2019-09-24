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24.09.19 13:14
Москва выразила протест США в связи с невыдачей виз членам делегации РФ
"Сегодня заместителю дипломатической миссии США в России по этому поводу был выражен протест, передана соответствующая нота",- сказал замминистра.
"Мы рассматриваем произошедшее как грубейшее нарушение Соединенными Штатами их обязательств по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН", - подчеркнул Рябков.
По его словам, "американцы любят рассуждать о том, что американская виза - это, дескать, некая привилегия, которой правительство США "одаривает" граждан других государств. Если я здесь что-то преувеличиваю, то совсем немного - смысл именно такой".
"На самом деле, выдача виз всем, кого государство направляет на мероприятия по линии ООН, это святая обязанность принимающей стороны. В данном случае, обязательства США нарушены грубейшим образом", - подчеркнул Рябков.
Саму ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации на ГА ООН Рябков назвал беспрецедентной.
"Беспрецедентная ситуация с невыдачей виз официальным членам российской делегации, направлявшимся на сессию Генеральной ассамблеи, а также экспертам нашей делегации и другим лицам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел на это важное мероприятие, вызывает у нас глубокое возмущение", - сказал замминистра.
Рябков добавил, что Россия рассмотрит вопрос о том, когда и в каком масштабе ответить на невыдачу американских виз российским делегатам.
"Мы будем смотреть, в какой форме и когда и в каком масштабе мы можем ответить на этот беспрецедентный, совершенно неприемлемый шаг", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
Ранее во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил "Интерфаксу", что десять членов делегации РФ, в том числе он сам, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН, они не летят в США. "В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74 сессии ГА ООН", - сказал Косачев.
По его словам, среди не получивших визы США членов делегации РФ, планировавших поехать на Генассамблею ООН, - семь сотрудников МИД РФ. "Семь сотрудников МИДа и ещё трое, включая меня", - сказал Косачев "Интерфаксу", отвечая на вопрос, кто конкретно из делегации не получил визы.
Он добавил, что речь идет, в частности, о главе генерального секретариата МИД РФ Сергее Бутине и председателе комитета Госдумы по международным делам Леониде Слуцком.
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