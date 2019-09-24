Глава Верховного суда: видео задержания актера Устинова вызывает вопросы

24.09.19 13:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что смотрел видеоролик задержания актера Павла Устинова, который, по его мнению, вызывает вопросы.

"Вы говорите ролик надо было посмотреть, посмотрели, и непонятно, сотрудники уполномочены на задержании или нет, был ли приказ о том, чтобы задерживали именно этого человека эти люди, и если был, то кто его отдавал. Все это надо исследовать, я с вами полностью согласен", - сказал Лебедев на заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Отвечая на вопрос члена комитета Людмилы Нарусовой, почему же судья первой инстанции не исследовал видеоролик, глава ВС РФ пояснил, что ответить на него сможет только тогда, когда приговор вступит в законную силу.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Причем в ходе прений сторон прокурор просил приговорить Устинова к наказанию в виде 6 лет заключения.

Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".

Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Его защита обжаловала приговор.

Приговор позднее также был оспорен Генпрокуратурой, которая посчитала назначенное наказание слишком суровым. В ведомстве полагают, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости", при этом виновность Устинова у надзорного ведомства сомнений не вызывает.

26 сентября Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор Устинову.

Вместе с тем, 20 сентября Устинов вышел из СИЗО, после того, как Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры РФ до вступления приговора в законную силу изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.

Так, петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи, православные священники.