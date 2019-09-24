В Кремле не комментируют оценку Памфиловой выборов в Петербурге

24.09.19 13:29

© РИА Новости. Илья Питалев

24 сентября. Interfax-Russia.ru - В Кремле воздержались от комментариев в связи с оценкой, которую дала выборам в Петербурге председатель ЦИК Элла Памфилова, и отметили, что президент РФ Владимир Путин с ней пока не встречался.

"Я не могу в данном случае комментировать, поскольку не знаю, на чем зиждутся такие суждения Памфиловой. Я не имею информации о каком-то опротестовании итогов выборов - массовом или не массовом, которое хоть как-то может повлиять на итоги выборов, мне просто не известно об этом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать высказывание Памфиловой в интервью "Российской газете" о том, что на муниципальных выборах в Петербурге имел место "муниципально-электоральный бандитизм".

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что не обладает информацией, которой обладает ЦИК.

На вопрос, докладывала ли Памфилова президенту по итогам Единого дня голосования, Песков сказал: "Если я не ошибаюсь, у них не было встречи после выборов".