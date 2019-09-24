|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.09.19 13:29
В Кремле не комментируют оценку Памфиловой выборов в Петербурге
"Я не могу в данном случае комментировать, поскольку не знаю, на чем зиждутся такие суждения Памфиловой. Я не имею информации о каком-то опротестовании итогов выборов - массовом или не массовом, которое хоть как-то может повлиять на итоги выборов, мне просто не известно об этом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескова попросили прокомментировать высказывание Памфиловой в интервью "Российской газете" о том, что на муниципальных выборах в Петербурге имел место "муниципально-электоральный бандитизм".
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что не обладает информацией, которой обладает ЦИК.
На вопрос, докладывала ли Памфилова президенту по итогам Единого дня голосования, Песков сказал: "Если я не ошибаюсь, у них не было встречи после выборов".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket