Власти Уфы начали противогололедную обработку дорог из-за сентябрьского снега

24.09.19 13:31

© РИА Новости. Евгения Новоженина

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы Уфы начали посыпать дороги и путепроводы противогололедной смесью, сообщила пресс-служба городской администрации во вторник.

"С учетом понижения температуры и прогнозируемыми осадками в виде снега обработка путепроводов, мостов, подъемов и спусков на улично-дорожной сети города противогололедной смесью началась накануне. В качестве противогололедного материала применяется галит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники муниципального предприятия дважды обработали технической солью автодороги Уфа-Аэропорт и Уфа-Дема: в ночь с 23 на 24 сентября и утром во вторник. Всего в городе антигололедной смесью посыпано более 20 000 кв. м дорог.

По словам сотрудника пресс-службы администрации Уфы, в 2019 году противогололедные мероприятия начались раньше, чем в предыдущие годы.

В свою очередь, в управлении дорожного хозяйства Башкирии сообщили, что ранняя обработка песко-соляной смесью автодорог республики связана с погодными условиями.

По данным ГУ МЧС Башкирии, снег во вторник выпал на участке "Тещин язык" автодороги Уфа-Белорецк. Для уборки трассы задействовано три автомобиля, пять единиц спецтехники находятся в резерве. Движение на трассах республиканского и федерального значения не затруднено.