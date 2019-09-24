7,5 тыс. видеокамер подключено к системе "Безопасный регион" в Подмосковье

24.09.19 13:55

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Число видеокамер, интегрированных в систему "Безопасный регион" в Подмосковье, превысило 34 тысячи, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала 2019 года к системе "Безопасный регион" подключено еще 7500 камер видеонаблюдения. Таким образом, общее количество видеокамер, работающих в системе "Безопасный регион" на территории Подмосковья, превысило 34,5 тысячи", - говорится в сообщении.

Камерами видеонаблюдения оборудованы места массового пребывания людей - парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также социально значимые объекты - детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

Также в текущем году значительное внимание уделяется оборудованию видеонаблюдения на входных группах подъездов многоквартирных домов.

Развитие системы ведется в рамках губернаторской программы "Безопасность Подмосковья".