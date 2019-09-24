Москва может ответить Вашингтону задержкой виз при смене дипломатов США в РФ

24.09.19 14:26

© РИА Новости. Максим Блинов

24 сентября. Interfax-Russia.ru - США, допустив фактическую невыдачу виз ряду российских представителей для участия в Генеральной ассамблее ООН, продолжают дипломатическую и визовую войну против Москвы, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

"Эта практика вписывается в ту канву российско-американских отношений, которая формировалась в течение последних нескольких лет. Это своего рода дипломатическая война, связанная с высылками и ответными высылками дипломатов, закрытием генеральных консульств. И так же обстоят дела с визовой войной. В международной практике такого рода действия используются как способы давления на противоположную сторону, потом идет ответная реакция, которая, как правило, зеркальная", - сказал Гарбузов во вторник "Интерфаксу".

"Чего ждать? В случае каких-то международных мероприятий на российской территории могут возникнуть проблемы с визами для представителей США. О конкретных деталях говорить сложно, поскольку это вопрос решений на соответствующем уровне. Но логика подсказывает, что в Москве не будут дожидаться какого-либо расширенного и представительного форума, а могут предпринять что-то, связанное, например, со сменой дипломатов или служащих посольства. Это весьма удобный повод, чтобы при замене одного дипломата на другого по какой-то причине не выдавать ему визу. Это считается дипломатической нормой", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, нынешний демарш США показывает, что решение проблем в российско-американских отношениях, в частности, в сфере дипломатии, находится в тупиковом состоянии, которое не изменится в случае отсутствия шагов с обеих сторон к сбалансированности и компромиссу.

"В общей картине это та конфронтация между Россией и США, которая охватывает, прежде всего, сферу дипломатии. Каждая сторона всегда обвиняет другую каких-то шагах и действиях. Когда есть такого рода конфликты, как мне представляется, следует придерживаться принципа равной ответственности. Только так можно выйти из тупика, иначе можно годами обвинять друг друга, не получая никакого результата и усиливая напряженность в двусторонних отношениях", - сказал Гарбузов.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров ране во вторник заявлял, что Россия должна дать максимально жесткий ответ на действия американской стороны, не выдавшей визы членам российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Конечно, ответ должен быть жестким, поскольку американцы, с одной стороны, говорят о готовности пытаться наладить отношения, а здесь вот такое (поведение)", - отметил Джабаров.

Джабаров подчеркнул, что российская делегация едет в США "не в гости, а едет работать на международной площадке". "Они едут туда не по приглашению американского ведомства или Госдепа, они едут работать в штаб-квартиру ООН, а их не пускают. Это нонсенс", - сказал он.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в свою очередь предложил сменить американских дипломатов в России, которые не выдали визы членам российской делегации на Генассамблею ООН.

"Это (выдача виз членам делегаций в ООН) нарушение международных обязательств, которые США на себя взяли, когда подписали соглашение о размещении штаб-квартиры ООН. Это первое. Второе - ответные действия России должны быть максимально жесткими, надо напомнить нашим американским партнерам, что речь идет не о визите в США, а о поездке на сессию Генеральной ассамблеи, это совершенно разные мероприятия", - сказал Толстой во вторник журналистам.

"Если они в этом не разобрались, то мне кажется, нужно сменить часть сотрудников посольства США в России на тех, кто в этом разбирается, в тонкостях. И это вопрос аккредитации (американских дипломатов в РФ)", - сказал Толстой.

Между тем в дипмиссии США заявили, что невыдача виз членам делегации РФ это "частный случай". В остальном комментировать ситуацию с визами в американском посольстве в Москве отказались.

"Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США", - заявили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе американской дипмиссии.

Как сообщил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, среди не получивших визы США членов делегации РФ, планировавших поехать на Генассамблею ООН, - семь сотрудников МИД РФ.

"Семь сотрудников МИДа и еще трое, включая меня", - сказал Косачев, отвечая на вопрос, кто конкретно из делегации не получил визы.

Он добавил, что речь идет, в частности, о главе генерального секретариата МИД РФ Сергее Бутине и председателе комитета Госдумы по международным делам Леониде Слуцком.

По его словам, эта ситуация "будет обсуждаться обязательно" российской стороной с генсеком ООН.

Как отмечают эксперты, отказ в выдаче виз членам российской делегации похож на элемент "визовой войны" между РФ и США.

Так, в конце августа этого года три американских законодателя заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. По словам сенаторов Рона Джонсона (республиканец, от штата Висконсин) и Криса Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), им было отказано в получении въездных виз. Российская сторона отметила, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами, подтвердив, что оба законодателя находятся в ответном "стоп-листе".

Разрешение на въезд в РФ получил американский сенатор-республиканец Ли (от штата Юта). В ходе визита в начале сентября он, в частности, встретился с Косачевым.