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24.09.19 14:50

Российские журналисты участвовали в тестовом движении поезда по Крымскому мосту

Фото Инфоцентра "Крымский мост"
24 сентября. Interfax-Russia.ru - Впервые группа российских журналистов проехала по железнодорожной части Крымского моста на самоходном пассажирском вагоне.

Как передает корреспондент "Интерфакса", движение по мосту составило около 30 минут.

"Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года", - сказал "Интерфаксу" Аркадий Ротенберг, владеющий компанией, строившей Крымский мост.

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