Набиуллина: около 35 млрд руб. поступило на эксроу счета для строительства жилья

24.09.19 14:54

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Российские банки открыли счета эскроу на сумму 35 млрд рублей для работы по новой схеме финансирования жилищного строительства, сообщила во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что привлекаются деньги на счета эскроу, сейчас около 35 миллиардов рублей. И уже заключено более 340 кредитных договоров на сумму больше 300 миллиардов рублей на кредитование застройщиков", - сказала Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Она добавила, что средний срок рассмотрения банками заявок на предоставление проектного финансирования составляет сейчас около 67 дней.

"Пока, к сожалению, процедура рассмотрения этих заявок, сроки выше рекомендуемых нами. Мы рекомендовали 45 дней на рассмотрение, чтобы появилась определенность", - подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, ЦБ анализирует причины такого замедления сроков и причины отказов. Она добавила, что в большинстве случаев отказов в предоставлении кредитов по новой схеме - это отказ самих клиентов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.