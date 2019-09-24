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24.09.19 15:03

Ростовские парламентарии разрешат конфликт между строителями и археологами

© РИА Новости. Павел Львов
23 сентября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Ростовской области разработают рекомендации по решению проблемных ситуаций при обнаружении во время строительства археологических находок и проведении археологической экспертизы, сообщает пресс-служба парламента региона.

"Пик конфликта между строителями и археологами пришелся на 90-е годы прошлого века, когда советская система защиты культурного наследия перестала действовать, а новая еще не сформировалась. За последние 20 лет необходимая правовая база была выработана, но конфликт исчерпан не был. Камнем преткновения остаются сроки проведения археологических изысканий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пути решения данной проблемы депутаты обсудили на заседании "круглого стола" с представителями министерств, ведомств, строителями и археологами.

Как заявил на заседании заместитель председателя Законодательного собрания региона Александр Скрябин, позиция археологов в данном вопросе обоснована, однако он привел в пример улицу Станиславского в Ростове-на-Дону, реконструкция которой перед Чемпионатом мира по футболу существенно затянулась из-за обнаружения древних захоронений.

"Археологи однозначно правы - сохранять объекты культурного наследия необходимо, потому что люди, не знающие своей истории, лишены будущего. Виды работ, которые предлагают археологи, по сути, являются охранными мероприятиями. Их проводят для того, чтобы строители просто не уничтожили культурные ценности", - цитирует пресс-служба слова Скрябина.

Помимо проблемы длительных сроков археологических работ и срывов установленных контрактами планов, эксперты отметили и случаи некачественного проведения археологических исследований.

Наличие данной проблемы подтвердил и председатель Донского археологического общества Виктор Цыбрий, который отметил, что сфера археологических исследований не требует государственного лицензирования, поэтому вход на рынок данных услуг свободен.

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