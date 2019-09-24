"Кореновский молочно-консервный комбинат" увеличит производство мороженого на экспорт

24.09.19 15:24

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 сентября. Interfax-Russia.ru - ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат" (один из крупнейших производителей молочной продукции в Краснодарском крае) построит цех по производству мороженого специально для реализации на экспорт, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" вице-губернатор региона Андрей Коробка.

"Как показывает практика, те предприятия, которые работают изначально с ориентиром на глобальный рынок, достигают высоких результатов. Например, "Кореновский молочно-консервный комбинат", выпускающий продукцию под брендом "Коровка из Кореновки", выстраивает именно такую бизнес-модель. Сейчас компания создает цех по производству мороженого конкретно под экспортные нужды", - сообщил вице-губернатор.

Коробка напомнил, что в настоящее время Краснодарский край принимает участие в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", и к 2024 году региону необходимо увеличить объемы экспорта до $3,8 млрд.

"Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" нацелен на существенное увеличение доли наших продуктов на иностранных рынках. В ближайшие 5 лет нам необходимо за счёт создания новой товарной массы выйти на объём экспорта в денежном выражении $3,8 млрд. Эту задачу мы рассматриваем, в первую очередь, как один из этапов развития АПК. Чтобы её выполнить, потребуется существенно модернизировать отрасль, выйти на новые объемы производства сельхозпродукции и довести её качество до мировых стандартов, построить логистические цепи. Безусловно, от этого как производители, так и потребители только выиграют", - сообщил Коробка.

По его словам, товарами с высоким экспортным потенциалом определены зерно, а также масложировая, крахмалопаточная и мукомольно-крупяная продукция.

"По этим позициям мы имеем и резервы для увеличения объёмов производства, и гарантированные рынки сбыта, и растущий спрос. Большую ставку мы делаем и на готовую продукцию - потенциал в этом направлении огромен. Среди кубанских перерабатывающих комбинатов много тех, кто мог бы успешно завоёвывать мировые рынки. Некоторым из них пока что не хватает опыта продвижения, кому-то - финансовых ресурсов для выхода на новые производственные объемы. В этой части край, конечно, будет всячески помогать", - отметил вице-губернатор.

ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат" создано в 2002 году, является одним из крупнейших предприятий Краснодарского края по выпуску молочной продукции. Комбинат выпускает продукцию под брендом "Коровка из Кореновки" и "Густияр". ЗАО "Ренна-Холдинг" (Москва) владеет 100% акций комбината. Конечным бенефициаром является Александр Кашелевский.

Полный текст интервью с Андреем Коробкой доступен на сайте www.interfax-russia.ru