Более 20 "Точек роста" откроют во Владимирской области

24.09.19 15:34

© РИА Новости. Владимир Песня

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Центры образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" начали открываться во Владимирской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, во вторник губернатор Владимир Сипягин открыл "Точку роста" в школе поселка Вяткино Судогодского района, ранее центры были открыты в деревне Толпухово Собинского района и в поселке Муромцево Судогодского района.

Всего в 2019 - 2020 учебном году во Владимирской области "Точки роста" откроют на базе 21 сельской школы. На эти цели региону из федерального бюджета выделено более 34 млн рублей.

По словам Сипягина, приведенным в сообщении, благодаря таким центрам для детей из небольших городов и сел открываются такие же широкие возможности, как и для их ровесников из столицы.

"В распоряжении ребят - новейшие компьютеры и интерактивные комплексы, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, современные тренажеры-манекены для обучения оказанию первой медицинской помощи. Полученные навыки обязательно пригодятся школьникам в будущем", - сказал губернатор.