Нацпарк площадью более 200 тыс. гектаров создадут на Алтае к 2023 году

24.09.19 15:42

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

24 сентября. Interfax-Russia.ru - В Алтайском крае намерены развивать туризм с помощью нового национального парка "Горная Колывань", который власти планируют создать к 2023 году, сообщила ведущий специалист управления по сопровождению и реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" Минприроды РФ Любовь Фалалеева.

Во вторник на заседании рабочей группы по созданию нацпарка "Горная Колывань" в Минприроды Алтайского края Фалалеева заявила, что площадь будущего нацпарка составит почти 215 тыс. га. Это будет самая большая особо охраняемая природная территория (ООПТ) в регионе.

"Территория обладает большим природоохранным потенциалом. Это живописные ландшафты, коренные леса, черневая тайга, краснокнижные животные и растения. Культурно-историческая ценность высокая: это место, где развивалась камнерезная и рудная промышленности. Инвестиционная привлекательность высокая. Создание этого нацпарка будет очень сложным, но мы должны его образовать к 2023 году", - сказала Фалалеева.

Она отметила, что на территории нацпарка будут выделены наиболее привлекательные участки - для развития экологического туризма. В целом, по мнению Фалалеевой, создание нацпарка станет для региона "настоящим прорывом" в социально-экономическом развитии.

"У территории будущего нацпарка - значительный природный и культурно-исторический потенциал мирового и общегосударственного значения, что явится серьезным магнитом для развития туризма. Речь идет о территории на стыке равнинных и горных пространств - разнообразный ландшафт, богатство биоразнообразия. Планируется, что в территорию парка войдет и знаменитая Денисова пещера. Такого в России еще не было", - отметил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин.

При этом он подчеркнул, что при создании парка возникнет множество проблем, так как территория в значительной степени освоена - на ней ведется добыча полезных ископаемых.

По словам зампредседателя правительства края Александра Лукьянова, присвоение этим территориям охранного статуса федерального значения привлечет в регион средства федерального бюджета: за этим последует и поступление техники, создание инфраструктуры. Все это, по его мнению, откроет дополнительные возможности для развития туризма.

Как сообщалось, в Алтайском крае уже ведется работа по созданию первого в регионе национального парка "Тогул". Сроки его создания из-за протеста местных жителей перенесены с 2019 на 2021 год. "Горная Колывань" станет вторым нацпарком в Алтайском крае.