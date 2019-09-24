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24.09.19 15:46
Кандидатура Матвиенко будет выдвинута на пост главы Совета Федерации на новый срок
"Сегодня на заседании Совета палаты обсуждалось выдвижение кандидатур на пост председателя Совета Федерации. Решено, что завтра на пленарном заседании Николай Васильевич Фёдоров выдвинет кандидатуру Валентины Ивановны Матвиенко", - сказал Тимченко "Интерфаксу" во вторник.
По его словам, пока других претендентов на этот пост нет, но на пленарном заседании в среду теоретически также может быть предложена кандидатура любого члена палаты, в том числе в порядке самовыдвижения.
Что касается мнения на этот счёт членов Совета палаты (вице-спикеры и главы комитетов), то они убеждены, что Матвиенко - наиболее достойный кандидат на должность спикера, сказал Тимченко.
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