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24.09.19 16:06
Волгоградский губернатор делегировал на пост сенатора председателя облпарламента Семисотова
"Соответствующее решение Бочаров озвучил Семисотову в ходе встречи во вторник", - сказал сотрудник пресс-службы.
"Мною принято решение наделить вас полномочиями члена Совета Федерации от Волгоградской области. Задачи, которые перед вами стоят, - представлять Волгоградскую область в Совете Федерации, отстаивать и защищать интересы региона и его жителей", - подчеркнул Бочаров, слова которого привели в пресс-службе.
Семисотов родился 2 декабря 1968 года в хуторе Секачи Михайловского района Волгоградской области. В 1992 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт. С 1992-1993 годы работал агроном-семеновод совхоза "Секачевский" Михайловского района, в 1993-2005 годах директором ЗАО "Секачи" Михайловского района.
В 2005 году был избран главой Михайловского муниципального района, в 2012 - главой городского округа города Михайловка. В 2014 году избран депутатом и председателем Волгоградской облдумы.
Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 100% протоколов на выборах губернатора Волгоградской области победил "единоросс", действующий глава региона Бочаров с результатом 76,81% голосов.
Его ближайший соперник - Алексей Буров (КПРФ) - набрал 11,39%. Третье место у кандидата от ЛДПР Владимира Рублева (6,26%), четвертое - у "эсера" Сергея Полещука (3,39%).
Явка на выборах губернатора составила 41,23%, что выше, чем на аналогичных выборах в 2014 году, когда явка составила порядка менее 37%.
В списке на пост сенатора, который представил в региональную избирательную комиссию Бочаров, было три кандидатуры: председатель Волгоградской областной думы Семисотов, директор по производству алюминиевого завода Артем Фоминых и председатель Волгоградского отделения Паралимпийского комитета России Любовь Васильева.
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