Татарстан выделит 6 млрд руб. из бюджета на строительство метро в Казани

24.09.19 16:10

© РИА Новости. Илья Питалев

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Финансирование строительства метрополитена в Казани в 2019-2024 годах за счет бюджетных средств оценивается в 6 млрд рублей, следует из постановления правительства республики.

Ежегодно, начиная с 2019 года, из бюджета республики, как ожидается, будет поступать по 1 млрд рублей.

В 2018 году на эти цели, согласно постановлению, было выделено лишь 111 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году завершилось строительство первой линии казанского метро из 11 станций. Метростроители сообщали, что уже приступили к строительству второй линии, которая будет состоять из 12 станций.