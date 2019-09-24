Правительство утвердило устав акционерного общества "Почта России"

24.09.19 16:14

© РИА Новости. Владимир Астапкович

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении устава акционерного общества "Почта России"

"Я подписал два распоряжения правительства на эту тему. Одно касается передаточного акта по имуществу, и (также) утверждается устав "Почты России", - сообщил премьер-министр на совещании "Об отдельных вопросах развития АО "Почта России".

Он напомнил, что все имущество ФГУПа - это 52 тыс. объектов недвижимости и почти 46 тыс. земельных участков - переходит в АО. При этом имущество почтового оператора будет внесено в уставный капитал в качестве дополнительного вклада РФ.

"Среди них и крупнейшие инфраструктурные логистические центры и, с другой стороны, совершенно небольшие, но не менее важные предприятия почтовой связи", - сказал Медведев.

Сейчас компания находится на этапе преобразования из ФГУП в АО, необходимые действия для этого должны быть реализованы до 1 октября 2019 года. Гендиректор почтового оператора Николай Подгузов сообщил журналистам, что акционирование "Почты России" завершится в установленные сроки.

Новая структура создается на условиях универсального правопреемства.

"Почта России" станет непубличным акционерным обществом, на 100% принадлежащим Российской Федерации. "С точки зрения контроля государства над этой системой ничего не меняется", - напомнил Медведев.

"Новая система корпоративного управления, ради чего и происходила реорганизация "Почты России", она теперь становится современной, и она должна настроить более эффективную работу организации, направленную на достижение высоких результатов", - заключил глава кабмина.

Согласно уставу, который опубликован на сайте правительства, уставный капитал "Почты России" составляет 15,75 млрд руб. (15 млн 753 тыс. 199 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая) и может быть увеличен путем увеличения стоимости акций или размещения дополнительный акций.

АО вправе выплачивать как промежуточные, так и годовые дивиденды. Чистая прибыль "Почты России" в 2018 году выросла в 3,6 раза - до 2,7 млрд рублей по сравнению с показателями годом ранее.

Генеральный директор АО назначается сроком не более чем на 5 лет, следует из документа.

Совет директоров будет состоять не более чем из 11 членов без учета представителей Совфеда и Госдумы (от каждого законодательного органа выдвигается по одной кандидатуре).

По словам замглавы Минкомсвязи Олега Войтенко, проект распоряжения по кандидатурам в совет директоров находится на стадии согласования и в ближайшие дни будет опубликован. "Конкретная дата формирования совета директоров законом не установлена", - сообщил он журналистам.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что правительство сформировало предварительный вариант состава совета директоров "Почты России", который должен появиться у компании после преобразования в акционерное общество.

Согласно данным издания, председателем совета может стать вице-премьер РФ Максим Акимов. В совет, как ожидается, также войдут бывший министр связи Николай Никифоров и его преемник Константин Носков, президент ВТБ Андрей Костин, экс-глава президентской администрации Александр Волошин, глава "Почты России" Николай Подгузов, замминистра экономики Оксана Тарасенко, замминистра финансов Андрей Иванов, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету Николай Журавлев, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов и глава профсоюза работников связи Анатолий Назейкин.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.