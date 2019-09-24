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24.09.19 16:22

Краснодарский край направит 118 млн лей. на поддержку фермеров по программе "Агростартап"

© РИА Новости. Виталий Тимкив
24 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Краснодарского края направят 118 млн рублей на поддержку начинающих фермеров по программе "Агростартап", сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" вице-губернатор региона Андрей Коробка.

"Под реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на уровне федерации появилась новая программа грантовой поддержки - "Агростартап". Финансирование для Краснодарского края - около 118 млн рублей. По условиям этой программы начинающие фермеры смогут получать до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства или до 4 млн рублей, если фермерское хозяйство состоит в кооперативе. В Краснодарском крае "Агростартап" должен заработать в октябре, но уже сейчас муниципальные органы управления АПК собирают заявки от тех, кто хочет в ней поучаствовать и получить грант на развитие своего предприятия", - сказал Коробка.

По его словам, целевым показателем в этом нацпроекте определено количество вновь созданных субъектов агробизнеса. Краснодарскому краю к 2024 году необходимо вовлечь в малый и средний агробизнес порядка 1,4 тыс. человек.

"Но это не единственная программа, которая будет содействовать реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства. Благодаря уже действующим многие годы мероприятиям по предоставлению грантов также создаются новые рабочие места на селе, а малые формы хозяйствования выводят свои предприятия на новый уровень. Это программы поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, сельхозкооперативов. К примеру, благодаря программе по поддержке начинающих фермеров с 2012 года на селе появилось около 400 новых рабочих мест. Поэтому мы ежегодно увеличиваем её финансирование", - подчеркнул вице-губернатор.

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