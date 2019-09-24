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24.09.19 16:27

Госдума приняла в первом чтении законопроект о "наливайках"

© РИА Новости. Владимир Федоренко
24 сентября. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", которыми предлагается ограничить продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов вплоть до полного запрета продажи.

Поправки в закон относительно заведений, получивших названия "наливайки", были инициированы группой депутатов "Единой России". На прошлой неделе законопроект в первом чтении был одобрен комитетами Госдумы по экономической политике и по охране здоровья.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил журналистам во вторник, что заведения, получившие названия "наливайки", существуют во всех регионах и являются "псевдопредприятиями" общественного питания, продающими алкоголь, и они создаются, что обойти существующие ограничения на продажу (в магазинах - ИФ) в ночное время.

Он отметил, что "многие точки расположены в жилых домах, мы слышим жалобы от людей, потому что подобного рода точки превращаются в шумные места с выяснением отношений".

"Чтобы справиться с подобной ситуацией предлагается запретить продажу алкоголя из подобных точек, если минимальная площадь, отведенная под зал, не превышает 20 квадратных метров", - сказал Исаев.

При этом парламентарий указал, что "данный закон не носит императивного характер" и не обязателен для применения субъектами Федерации.

"Мы не запрещаем на уровне Федерации, мы предоставляем право субъекту Федерации принять соответствующее решение", - добавил Исаев.

Он пояснил, что "те субъекты, которые считают, что подобного рода "наливайки" должны быть закрыты - воспользуются правом и их закроют, а те, кто считают, что такая практика никак не мешает жизни граждан, нет такой потребности - те соответствующую норму принимать не будут, и она не вступит в силу непосредственно".

"Концепция заключается в том, что мы наделяем субъект Федерации правом принять такое решение", - подчеркнул парламентарий.

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