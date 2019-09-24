Колосков не верит в отстранение сборной России по футболу от ЧМ-2022

24.09.19 16:36

© РИА Новости. Владимир Трефилов

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Тема возможного отстранения сборной России по футболу от участия в чемпионате мира-2022 в Катаре является вбросом и не имеет под собой почвы, заявил экс-глава РФС, а ныне почетный президент этой организации, бывший член исполкома ФИФА Вячеслав Колосков.

"Нет абсолютно никаких перспектив отстранения", - сказал Колосков "Интерфаксу".

"Эта тема была специально вброшена, чтобы ввязались в дискуссию. Я бы ее просто прикрыл, посчитал, что это дурацкая нелепость. Это просто глупость неимоверная", - заявил Колосков.

Ранее The Telegraph сообщил, что в свете подозрений относительно манипуляции базами данных московской антидопинговой лаборатории и решений WADA о РУСАДА сборная России по футболу оказалась под угрозой отстранения от ЧМ в Катаре.

"Почему Катар, а не чемпионат Европы-2020? - спросил Колосков. - Если нас хотят отлучить, то надо говорить сначала о ближайших соревнованиях - но нет, Катар почему-то".

Колосков утверждал, что эта ситуация не имеет связи с футболом. "Все, что сейчас происходит на стыке WADA , МОК, никакого отношения к футболу не имеет, даже за уши эту тему притянуть невозможно", - сказал собеседник агентства.

"WADA никогда не проводит допинг-тесты в футболе. В футболе есть своя собственная допинг-служба, которая обеспечивает, подчеркиваю, регулярные обследования спортсменов на предмет применения допинга. Это происходит во всех соревнованиях ФИФА - начиная от отборочных, заканчивая финальными. И ни разу не было зафиксировано, кроме отдельных случаев марихуаны и каких-то попутных вещей, случаев использования допинга", - сказал почетный президент РФС.

"В футболе допинга не существует. Об этом говорил (глава ФИФА Джанни) Инфантино перед чемпионатом мира. Это могу подтвердить и я, который 27 лет был членом исполкома ФИФА. Мы эту тему постоянно рассматривали, называлась цифра 0,002 процента положительных проб в год, и то не каждый год. Да и то это был не совсем допинг, а просто кто-то что-то покурил", - сказал Колосков.

Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными в WADA в начале года. 23 сентября WADA сообщило, что решение о соответствии РУСАДА будет принято после изучения комментариев российской стороны относительно выявленных несоответствий в базе данных московской лаборатории.

Президент ОКР Станислав Поздняков назвал ситуацию серьезной и допустил отстранение российских спортсменов от участия в Играх-2020 в Токио.