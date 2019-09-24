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24.09.19 16:57
Гособвинение запросило 4 года колонии для похитителя картины Куинджи из Третьяковки
"Прошу признать Чуприкова виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - заявила прокурор в прениях сторон по делу Чуприкова в Замоскворецком суде Москвы во вторник.
В настоящее время прения продолжаются - выступить предстоит стороне защиты и потерпевших. По окончании прений Чуприков получит возможность огласить последнее слово, после чего судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора.
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходила выставка художника "Магия цвета". Преступник снял полотно со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.
Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была найдена полицейскими.
Чуприкову, арестованному 29 января 2019 года, вменили хищение особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ).
При этом изначально следствие полагало, что Чуприков действовал в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы - впоследствии этот признак был исключен из его обвинения. Согласно окончательной фабуле дела, Чуприков действовал, "реализуя внезапно возникший корыстный преступный умысел".
Потерпевшими по уголовному делу признаны министерство культуры в части нанесения материального ущерба и Третьяковка, которая понесла вред деловой репутации.
Чуприков изначально признал вину частично, отрицая порчу похищенного полотна. При этом, как сообщала его адвокат, он добровольно возместил стоимость необходимых восстановительных работ с картиной в размере 13 тыс. рублей.
Уже в суде - под конец судебного следствия - Чуприков заявил, что решил признать вину в полном объеме. Свой поступок он объяснил желанием "хайпануть". По его словам, преступление он спланировал "спонтанно" и хотел вернуть картину на место на следующее утро после похищения.
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