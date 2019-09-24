Военно-патриотический парк появится на историческом аэродроме Девау в Калининграде

24.09.19 17:19

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Исторический аэродром Девау в Калининграде станет местом расположения военно-патриотического парка "Патриот", сообщил журналистам во вторник губернатор региона Антон Алиханов по итогам заседания регионального правительства.

"Никто его (аэродром Девау - ИФ) не трогает, он остаётся. И взлётная полоса его сохраняется. Он будет развиваться в той концепции, которая была предложена - как филиал парка "Патриот". Мы сейчас ведём работу с несколькими заинтересованными в этом людьми", - рассказал Алиханов.

По его словам, на территории аэродрома можно будет заниматься различными техническими видами спорта, к примеру, парапланеризма и другими. Но по своему предназначению взлетно-посадочная полоса использоваться не будет: это связано с безопасностью населения, так как жилая застройка окружает исторический аэродром со всех сторон.

"Все аэродромы для малой авиации у нас вынесены за пределы городов. Если вдруг какой-нибудь легкомоторный самолет заглохнет над городом, ему нужно либо дотянуть до Девау, либо падать на улицы, дома или еще куда-то", - пояснил глава региона.

Вопрос о судьбе аэродрома Девау, который в настоящее время находится в управлении ДОСААФ, обсуждался в ходе заседания правительства области. Глава агентства по имуществу региона Наталья Кузнецова сообщила, что в управление Росимущества направлен пакет документов о передаче территории аэродрома в собственность области.

Как сообщалось, главное командование Воздушно-космических сил РФ официально подтвердило, что аэродром 3 класса "Малое Исаково" - Девау может быть задействован для нужд обороны. Аэродром зарегистрирован в реестре аэродромов государственной авиации за номером 220, является действующим, пригодным к эксплуатации, находится в ведении третьего лица - ДОСААФ России.

При этом у ДОСААФ, правительства области и Минобороны есть дальнейшие планы по использованию аэродрома Девау в целях военно-патриотического воспитания молодёжи и подготовки ее к службе в армии и на флоте.

Аэропорт Кёнигсберг-Девау (Konigsberg-Devau) был открыт в 1921 году и стал одним из первых пассажирских аэропортов Германии, Европы и мира.

В 1921 году в Девау открылась метеослужба, ставшая первой в мире стационарной авиационной метеослужбой. Построенный в 1922 году аэровокзал тоже был первым аэровокзалом Европы.

После Второй мировой войны Девау имел статус аэропорта Калининграда. В 70-х годах прошлого века полеты с него были прекращены. С тех пор и до нашего времени он остаётся базой местного аэроклуба ДОСААФ.