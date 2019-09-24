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24.09.19 18:13

Глава Роскомнадзора обвиняет Google и Facebook в нарушении законов РФ во время выборов

© РИА Новости. Екатерина Лызлова
24 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Роскомнадзора Александр Жаров возложил на Google и Facebook вину за нарушение законодательства РФ в период выборов, назвав их действия агрессивными.

"Действия компаний Facebook и Google были, безусловно, агрессивными в ходе выборов. Более того, год назад, когда аналогичный был единый день голосования, мы с компаниями встречались, обсуждали и детали им разъясняли, действия и норму российского законодательства. Поэтому нельзя сказать, что компании не знали, что они делают", - сказал Жаров во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр 2019".

"Позиция компаний, что они не более чем платформа, а размещали политическую рекламу другие люди - ну это такое лукавство, потому что инструменты-то их. И инструменты, безусловно, регулируются компаниями, они могут их предоставлять для определенного типа рекламы, и нет", - отметил чиновник.

"Поэтому, мне кажется, мы можем говорить о том, что компании поступили неправильно и вмешивались в наши выборы - это факт", - заявил Жаров, отметив, что спешить с реакцией на такие действия не стоит. "Тут надо ситуацию со всех сторон взвесить, а потом принять правильное решение, которое, безусловно, должно быть коллегиальным", - сказал глава Роскомнадзора.

Он напомнил, что этот вопрос рассматривается комиссиями Совета Федерации и Госдумы. "Это в их компетенции, я слышал, что коллеги готовят предложения по изменению законодательства, потому что в настоящий момент у нас механизмов и инструментов воздействия, конкретно у Роскомнадзора, нет", - пояснил Жаров.

Роскомнадзор в единый день голосования 8 сентября сообщил, что установил факты распространения политической рекламы на ресурсах Google и Facebook. "В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы. Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ, - заявили в пресс-службе ведомства. - Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми.

Член Общественной палаты Александр Малькевич ранее сообщил, что попробовал найти информацию о выборах в Мосгордуму. По его словам, при вводе в строке поиска Google запроса "Выборы в Мосгордуму" первой ссылкой в выдаче оказался ресурс "Умного голосования" оппозиционера Алексея Навального. Он предположил, что это может свидетельствовать об иностранном вмешательстве в дела РФ, так как данная компания была предупреждена Роскомнадзором о недопустимости политической рекламы в день голосования.

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