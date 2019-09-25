Фестиваль "Сырная гонка" пройдет в Щелково в конце октября

25.09.19 11:42

© РИА Новости. Антон Денисов

25 сентября. Interfax-Russia.ru - В Щелково с 25 по 27 октября на территории рынка на улице Талсинская пройдет фестиваль "Сырная гонка", сообщает пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Это уникальное мероприятие, на котором можно будет продегустировать и приобрести разнообразные сыры и фермерскую продукцию, а также принять участие в интерактивной развлекательной программе и выиграть главный приз - головку сыра в "сырной гонке", - цитирует министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова пресс-служба.

"Сырная гонка" подразумевает под собой ряд спортивных дисциплин на скорость и ловкость. Главный приз, изготовленный собственноручно, команде победителей вручит председатель Союза сыроваров Олег Сирота.

На фестивале представят продукцию более чем 25 сыроваров со всей России - мягкие и твердые сыры, сыры с плесенью, из коровьего и козьего молока, сливочные, копченые и другие необычные сорта.