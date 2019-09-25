Объемы лесовосстановления не выполнены в шести крупнейших лесных регионах РФ

25.09.19 11:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 сентября. Interfax-Russia.ru - Запас древесины в России составляет всего 18 млрд кубометров, и эти запасы вскоре будут утрачены из-за отсутствия должного лесовосстановления и масштабных хищений, сообщил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

"Ежегодный объем расчетной лесосеки составляет 700 млн кубов. Запас древесины составляет всего 18 млрд кубометров. При отсутствии должного лесовосстановления и масштабных хищений древесины несложно посчитать, что объемы доступных запасов вскоре будут утрачены. В 2018 году объемы восстановления не выполнены в шести крупнейших лесных регионах - Курганской, Иркутской, Еврейской автономной областях, Хакасии, Забайкальском, и Камчастком крае", - сказал Буксман на совещании Генпрокуратуры России "О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования" в Красноярске.

Он отметил, что колоссальный урон лесному фонду наносят незаконные рубки и коррупция в лесной отрасли. Он призвал во всех регионах обратить внимание на освоение бюджетных средств в области лесовосстановления.

"В прошлом году лесными инспекторами выявлено 16 тыс. незаконных рубок - более 1 млн кубометров, на общую сумму 12 млрд рублей. Очевидно, что это лишь часть реального теневого рынка. Достоверной информации о размерах заготавливаемой древесины у контролирующих правоохранительных органов нет", - подчеркнул замгенпрокурора.

Также он отметил, что большая часть незаконных рубок выявляется с использованием данных космического мониторинга. В свою очередь инспекторы передают полицейским данные о незаконных рубках только спустя два и более месяца.