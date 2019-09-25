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25.09.19 12:05
Число бизнесменов, лишенных свободы по экономическим статьям, сократилось вдвое за 4 года
"Особый общественный интерес вызывают преступления в сфере предпринимательской деятельности. В 2018 году рассмотрены дела в отношении 1700 лиц. Не сотен тысяч, не десятков тысяч, не нескольких тысяч - 1700 лиц", - сказал Лебедев в среду на заседании в Совете Федерации, добавив, что в отношении 400 бизнесменов (24%) дела судом прекращены.
"Только 189 лиц, это 15%, осуждены к лишению свободы - в два раза меньше, чем в 2014 году", - сказал Лебедев.
"Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 137 лиц - в три раза меньше, чем в 2014 году. Ходатайств о заключении под стражу по этой категории дел поступило 213, 77 ходатайств судом отклонено (36%)", - сообщил Лебедев.
Он также рассказал, что в 2001 году, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избиралась прокурором, общее число лиц, к которым она была применена в течение года, составляла 366 тыс. "В 2018 году мера пресечения в виде заключения под стражу применена суда в отношении 102 тыс. лиц - более чем в три раза (снижение - ИФ)", - сказал Лебедев.
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